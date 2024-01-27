Участники группы «Би-2» будут депортированы из Таиланда

Участники группы «Би-2» в скором времени будут переданы в Центр временного содержания иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда для последующей депортации, заявил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов. Об этом пишет РИА Новости.

Семь музыкальных исполнителей, в том числе пятеро граждан России, были арестованы за проведение концерта без разрешения. Еще два человека въехали в Таиланд по израильским и австралийским паспортам.

Ранее всем им был выписан штраф в размере 85 долларов США каждому. По местным законам, депортация осуществляется прямым рейсом в страну, которая выдала паспорт. За работу без разрешения грозит либо штраф, депортация с запретом на въезд в Таиланд на 3, 5 или 10 лет.