Сотни тысяч мигрантов двинулись маршем к границе США

Сотни тысяч мигрантов маршем продвигаются на север Мексики к границе с Соединенными Штатами. Власти Техаса уже начали возводить оградительные сооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наплыв нелегалов – настоящая проблема. Колоссальные потери бюджета в области здравоохранения и социальной защиты настраивают американцев против действующего правительства Байдена и его миграционной политики. Так, недавно губернатор Техаса объявил на территории своего штата военное положение. Его решение поддержали и в других регионах. Правда, в Вашингтоне такие действия не особо воспринимают всерьез.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

Мы это понимаем как политические игры. Это ситуация небезопасна для жизни обычных граждан. Такие решения мешают патрулям выполнять свою работу. Поэтому мы продолжим призывать губернатора вернуть все на свои места.