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Сотни тысяч мигрантов двинулись маршем к границе США

27 января 2024 11:51
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Сотни тысяч мигрантов маршем продвигаются на север Мексики к границе с Соединенными Штатами. Власти Техаса уже начали возводить оградительные сооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч мигрантов двинулись маршем к границе США-1

Наплыв нелегалов – настоящая проблема. Колоссальные потери бюджета в области здравоохранения и социальной защиты настраивают американцев против действующего правительства Байдена и его миграционной политики. Так, недавно губернатор Техаса объявил на территории своего штата военное положение. Его решение поддержали и в других регионах. Правда, в Вашингтоне такие действия не особо воспринимают всерьез.

Сотни тысяч мигрантов двинулись маршем к границе США-4

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:
Мы это понимаем как политические игры. Это ситуация небезопасна для жизни обычных граждан. Такие решения мешают патрулям выполнять свою работу. Поэтому мы продолжим призывать губернатора вернуть все на свои места.

Сотни тысяч мигрантов двинулись маршем к границе США-7

На этом фоне власти Техаса заявляют, что будут проводить более жесткую миграционную политику, чем на федеральном уровне, и угрожают возможным выходом из состава США.

# Беженцы # Карин Жан-Пьер

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