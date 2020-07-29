Власти США ведут переговоры о выводе федералов из Портленда

Новости США. Американские власти ведут переговоры о выводе сотрудников федеральных силовых ведомств из Портленда, где не прекращаются уличные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Американские власти ведут переговоры о выводе сотрудников федеральных силовых ведомств из Портленда, где не прекращаются уличные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основное условие администрации президента США: более активное участие местной полиции в разгоне протестующих.
Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны
Напомним, погромы и столкновения с правоохранителями продолжаются в Портленде уже более 50 дней.
Поскольку местные власти не могли восстановить порядок, президент Дональд Трамп направил в город федералов, которые должны были привлечь правонарушителей к ответственности.