Власти США ведут переговоры о выводе федералов из Портленда

Новости США. Американские власти ведут переговоры о выводе сотрудников федеральных силовых ведомств из Портленда, где не прекращаются уличные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное условие администрации президента США: более активное участие местной полиции в разгоне протестующих.

Напомним, погромы и столкновения с правоохранителями продолжаются в Портленде уже более 50 дней.

Поскольку местные власти не могли восстановить порядок, президент Дональд Трамп направил в город федералов, которые должны были привлечь правонарушителей к ответственности.