Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны

Новости США. Беспорядки в городах США являются нападением на правительство страны. Об этом заявил министр юстиции – генеральный прокурор этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Уильяма Барра, показательная ситуация в Портленде. Протестующие использовали электрошокеры, кувалды, пилы, ножи, винтовки и взрывные устройства. И это нельзя назвать протестом.