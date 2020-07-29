Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны

Новости США. Беспорядки в городах США являются нападением на правительство страны. Об этом заявил министр юстиции – генеральный прокурор этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Беспорядки в городах США являются нападением на правительство страны. Об этом заявил министр юстиции – генеральный прокурор этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению Уильяма Барра, показательная ситуация в Портленде. Протестующие использовали электрошокеры, кувалды, пилы, ножи, винтовки и взрывные устройства. И это нельзя назвать протестом.
Ответ правоохранителей в подобных случаях самый жёсткий. Так, против демонстрантов, которые нанесли граффити на стены федерального суда, полиция применила слезоточивый газ.
Напомним, беспорядки стали массовыми во многих американских городах с конца мая. Причина тому – смерть афроамериканца в Миннеаполисе. Чтобы навести порядок в некоторых штатах, власти задействовали Нацгвардию и ввели комендантский час в 40 городах.