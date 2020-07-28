Огромный астероид приблизится к Земле 5 августа. Насколько это опасно для планеты?

Новости мира. Огромный астероид летит к Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее предупреждение опубликовало NASA.
Небесное тело, которое приближается к нашей планете, открыли 11 лет назад.
Новости мира. Огромный астероид летит к Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее предупреждение опубликовало NASA.
Небесное тело, которое приближается к нашей планете, открыли 11 лет назад.
Его относят к так называемой группе «Апполонов», то есть к тем астероидам, траектории полета которых пересекают орбиту Земли.
Ожидается, что небесное тело диаметром до 190 метров приблизится к планете вечером 5 августа и пролетит на расстоянии более 3 миллионов километров. Этот астероид не угрожает ни нам, ни спутникам на околоземной орбите. Тем не менее, по классификации NASA, его относят к числу потенциально опасных.