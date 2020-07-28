Огромный астероид приблизится к Земле 5 августа. Насколько это опасно для планеты?

Его относят к так называемой группе «Апполонов», то есть к тем астероидам, траектории полета которых пересекают орбиту Земли.

Ожидается, что небесное тело диаметром до 190 метров приблизится к планете вечером 5 августа и пролетит на расстоянии более 3 миллионов километров. Этот астероид не угрожает ни нам, ни спутникам на околоземной орбите. Тем не менее, по классификации NASA, его относят к числу потенциально опасных.