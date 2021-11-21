Власти Польши рассказали, когда достоят забор на границе с Беларусью

Власти Польши рассказали о планах достроить в первом полугодии 2022-го забор на границе с Беларусью. Заявление сделал заместитель главы МВД пан Вонсик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дополнительных деталей он не озвучил, сославшись на то, что решено не сообщать конкретные данные до подписания соответствующих контрактов. Впрочем, это и не нужно.

Татьяна Савчик, СТВ:

Очередное очковтирательство и игра на шляхетской гордости поляков. Мол, мы последний оплот демократии на пути у коварного Минска, и Европа нас поддержит. И это при том, что ЕС упорно толдычит: «На стену денег не дадим!»