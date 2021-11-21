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Власти Польши рассказали, когда достоят забор на границе с Беларусью

21 ноября 2021 11:46
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Власти Польши рассказали о планах достроить в первом полугодии 2022-го забор на границе с Беларусью. Заявление сделал заместитель главы МВД пан Вонсик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дополнительных деталей он не озвучил, сославшись на то, что решено не сообщать конкретные данные до подписания соответствующих контрактов. Впрочем, это и не нужно.  

Власти Польши рассказали, когда достоят забор на границе с Беларусью-1

Татьяна Савчик, СТВ:  
Очередное очковтирательство и игра на шляхетской гордости поляков. Мол, мы последний оплот демократии на пути у коварного Минска, и Европа нас поддержит. И это при том, что ЕС упорно толдычит: «На стену денег не дадим!»  

Власти Польши рассказали, когда достоят забор на границе с Беларусью-4

Татьяна Савчик:  
Тот еще фантазер и заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач на днях вообще рассказал, что из-за колючей проволоки в Беларусь отправили два грузовика гуманитарной помощи. Судя по тому, кто помогает беженцам сейчас, видимо, Пшидач имел в виду те самые струи из водометов и светошумовые гранаты, которые прилетели на нашу сторону во время бойни в «Брузгах». 

# Международная политика # Мачей Вонсик # Мартин Пшидач # Фотофакт

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