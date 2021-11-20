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Жгли полицейские машины, а пожарных забросали камнями. Роттердам охватили беспорядки из-за COVID-ограничений

20 ноября 2021 13:31
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Новости Нидерландов. Роттердам охватили беспорядки из-за COVID-ограничений. Протестующие недовольны ужесточением карантина, а также введением сертификата для переболевших и вакцинированных от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жгли полицейские машины, а пожарных забросали камнями. Роттердам охватили беспорядки из-за COVID-ограничений-1

Жгли полицейские машины, а пожарных забросали камнями. Роттердам охватили беспорядки из-за COVID-ограничений-3

Обычные для Европы COVID-протесты на этот раз переросли в погромы. Чтобы разогнать митингующих в центре города, полиция использовала водометы и открыла предупредительный огонь. Несколько человек получили ранения.

Жгли полицейские машины, а пожарных забросали камнями. Роттердам охватили беспорядки из-за COVID-ограничений-6

Жгли полицейские машины, а пожарных забросали камнями. Роттердам охватили беспорядки из-за COVID-ограничений-8

В ответ на действия правоохранителей активисты сожгли полицейскую машину, а пожарных, прибывших на место ЧП, забросали камнями. Из-за столкновений протестующих и полиции закрыт центральный железнодорожный вокзал.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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