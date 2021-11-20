Жгли полицейские машины, а пожарных забросали камнями. Роттердам охватили беспорядки из-за COVID-ограничений

Новости Нидерландов. Роттердам охватили беспорядки из-за COVID-ограничений. Протестующие недовольны ужесточением карантина, а также введением сертификата для переболевших и вакцинированных от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычные для Европы COVID-протесты на этот раз переросли в погромы. Чтобы разогнать митингующих в центре города, полиция использовала водометы и открыла предупредительный огонь. Несколько человек получили ранения.