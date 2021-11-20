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В Афинах +18°C, в Москве -3°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 ноября

20 ноября 2021 15:19
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В Париже синоптики обещают день без осадков. Столбик термометра здесь покажет +8 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене малооблачно и +9 °C. В Риме до +16 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +8 °C, осадков также не обещают.

В Афинах +18°C, в Москве -3°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 ноября-1

В столице Болгарии, по прогнозу, +9 °C, малооблачно. В Анкаре солнечно, температура воздуха будет около +12 °C, в Афинах до +18 °C.

В Афинах +18°C, в Москве -3°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 ноября-4

О погоде в Прибалтике. В Риге синоптики обещают +1 °C. В Вильнюсе около 0 °C, в Варшаве столбики термометров поднимутся до +7 °C.

В Киеве, по прогнозам, будет +10 °C, а в Москве тем временем столбики термометров покажут -3 °C.

В Афинах +18°C, в Москве -3°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 ноября-7

В Беларусь идут морозы, ожидается мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в конце ноября.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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