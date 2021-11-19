Эстония выступает против вмешательства НАТО в разрешение кризиса на польско-белорусской границе

Как заявил постоянный представитель страны при Североатлантическом альянсе, Польша в ближайшее время вряд ли запросит консультаций с союзниками на основании четвертой статьи договора. Она начинает действовать, когда территориальная целостность или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой. Официальный Таллин считает, что Варшава преувеличивает опасность, которой не существует, а желание Варшавы привлечь НАТО к разрешению приграничного кризиса является абсолютно необоснованным. Поскольку «уровень угрозы в связи с миграционным кризисом на белорусской границе для этого недостаточен».