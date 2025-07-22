Власти Польши потратили более 700 млн долларов на укрепление границы с Беларусью

Власти Польши не жалеют никаких средств и сил для того, чтобы защититься от мифической угрозы с Востока. На усиление границы с Беларусью Варшава потратила уже более 700 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, как заявили в ведомстве, это лишь небольшая часть суммы, необходимой для обеспечения нацбезопасности. Миллионы долларов ежемесячно уходят на содержание 11 тысяч солдат и офицеров, которые охраняют рубежи. Но точная сумма держится в секрете. Только в 400 миллионов обходится строительство пятиметрового забора. А создание так называемого электронного барьера опустошит бюджет еще на 35 миллионов долларов. Как сообщили в польском Министерстве внутренних дел, Варшава убедила руководство ЕС выделить на охрану границы с Беларусью 50 миллионов евро. В ведомстве еще раз напомнили, что для усиления своих рубежей пограничникам упростили правила применения огнестрельного оружия.