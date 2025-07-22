Хондошко завоевала бронзу на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

Беларусская синхронистка Василина Хондошка дважды стала призером чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Telegram-канале.

22 июля она набрала 239,5437 балла за произвольную программу соло и завоевала третье место. В финале победила испанка Ирис Тио Касас, а второе место заняла китаянка Сюй Хуэйянь.

Ранее Хондошко выиграла серебро в техническом соло, а год назад в Дохе стала бронзовым призером в той же произвольной дисциплине.

Фото: Telegram-канал «Национальный олимпийский комитет»