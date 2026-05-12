Продолжает трещать по швам и политический ландшафт вокруг официального Киева. И не только от ударов на линии соприкосновения, но и под тяжестью внутренних откровений. Причем на этот раз от человека, который на протяжении нескольких лет находился рядом с Владимиром Зеленским и отвечал за его публичный образ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель дала разоблачительное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор моментально вызвал резонанс, а сама Мендель сразу же оказалась в базе сайта «Миротворец» – ресурса, который в Украине традиционно используют против политически неугодных лиц.



Бывший представитель офиса Зеленского публично разрушает тот политический образ, который Киев и западные медиа выстраивали последние годы. Мендель называет Зеленского «эмоционально неконтролируемым» и утверждает: «Он не тот человек, которого вы видите на экране. Он все время меняет маски. Все, что он говорит, либо оторвано от реальности, либо чистая ложь». По ее словам, именно Зеленский сегодня остается одним из главных препятствий для мирного урегулирования конфликта. Показательно заявление о переговорах в Стамбуле в 2022 году. Тогда Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России, однако сегодня занимает прямо противоположную позицию. Мендель говорит, что завершение конфликта для Зеленского – это политическое самоубийство, а сама война превратилась не только в инструмент удержания власти, но и в источник финансовых и политических дивидендов.