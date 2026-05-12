Продолжает трещать по швам и политический ландшафт вокруг официального Киева. И не только от ударов на линии соприкосновения, но и под тяжестью внутренних откровений. Причем на этот раз от человека, который на протяжении нескольких лет находился рядом с Владимиром Зеленским и отвечал за его публичный образ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель дала разоблачительное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор моментально вызвал резонанс, а сама Мендель сразу же оказалась в базе сайта «Миротворец» – ресурса, который в Украине традиционно используют против политически неугодных лиц.
Бывший представитель офиса Зеленского публично разрушает тот политический образ, который Киев и западные медиа выстраивали последние годы. Мендель называет Зеленского «эмоционально неконтролируемым» и утверждает: «Он не тот человек, которого вы видите на экране. Он все время меняет маски. Все, что он говорит, либо оторвано от реальности, либо чистая ложь».
По ее словам, именно Зеленский сегодня остается одним из главных препятствий для мирного урегулирования конфликта. Показательно заявление о переговорах в Стамбуле в 2022 году. Тогда Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России, однако сегодня занимает прямо противоположную позицию. Мендель говорит, что завершение конфликта для Зеленского – это политическое самоубийство, а сама война превратилась не только в инструмент удержания власти, но и в источник финансовых и политических дивидендов.
Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины (2019-2021 гг.):
Я не побоюсь сказать, что он истощает тот самый народ, который, по его словам, он спасает. Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег. Завершение для него является политическим самоубийством. Он придумает любое условие, чтобы конфликт продолжался. В окружении его все боятся. У Зеленского нет границ. Сегодня он находится в уязвимом положении. И в его правительстве, в его вертикали власти есть много людей, которые хотят мира. У меня нет персональной мести, но я считаю, что он является одним из главных препятствий на пути к миру.
При этом бывший пресс-секретарь раскрывает еще одну важную деталь – непоследовательность внешнеполитической линии Киева. По ее словам, в 2019 году Зеленский уверял российскую сторону, что Украина никогда не вступит в НАТО. Позже, утверждает Мендель, он уже активно давил на руководство США, пытаясь ускорить вступление страны в альянс.
Не обошла Мендель стороной и тему, которая раньше существовала скорее на уровне слухов. Она заявила, что в окружении Зеленского многие говорили о его употреблении наркотиков, а поведение украинского лидера, по ее словам, нередко вызывало вопросы даже у ближайшего окружения.
Показательно и то, что интервью вышло именно у Такера Карлсона – журналиста, который в последние годы стал одной из главных площадок альтернативной точки зрения на украинский конфликт в американском медиапространстве. А значит, подобные откровения адресованы прежде всего западному обществу, где усталость от конфликта становится все заметнее.