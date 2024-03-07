Власти Пакистана объявили режим стихийного бедствия из-за оползней

Сильнее всего от удара стихии пострадали районы в горах Гиндукуш. Осадки не прекращаются пятые сутки. В городах разрушены сотни домов. Власти объявили режим стихийного бедствия и составляют план эвакуации населения. Приостановлено сообщение на некоторых автомагистралях. Кроме того, от бедствия серьезно пострадало сельское хозяйство. Сотни гектаров полей и пастбищ засыпало снегом. По предварительным подсчетам, ущерб от непогоды уже превысил миллион долларов.