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Власти Пакистана объявили режим стихийного бедствия из-за оползней

07 марта 2024 06:07
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35 человек погибли на северо-западе Пакистана из-за оползней, вызванных обильными снегопадами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Пакистана объявили режим стихийного бедствия из-за оползней-1

Сильнее всего от удара стихии пострадали районы в горах Гиндукуш. Осадки не прекращаются пятые сутки. В городах разрушены сотни домов. Власти объявили режим стихийного бедствия и составляют план эвакуации населения. Приостановлено сообщение на некоторых автомагистралях. Кроме того, от бедствия серьезно пострадало сельское хозяйство. Сотни гектаров полей и пастбищ засыпало снегом. По предварительным подсчетам, ущерб от непогоды уже превысил миллион долларов.

# Природные катаклизмы # Новости Пакистана

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