Власти Лос-Анджелеса предупредили о тяжёлых последствиях из-за прибытия морских пехотинцев

Власти Лос-Анджелеса опубликовали экстренное заявление в связи с решением Трампа отправить в город подразделения морской пехоты и национальной гвардии. По мнению мэрии и правоохранительных органов, это может привести к непредсказуемым последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действия хорошо вооруженных силовиков, многие из которых имеют боевой опыт, могут привести к неоправданному кровопролитию. Причиной может стать отсутствие связи и общего командования военнослужащими, которые подчиняются разным ведомствам.