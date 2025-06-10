Власти Лос-Анджелеса предупредили о тяжёлых последствиях из-за прибытия морских пехотинцев

Власти Лос-Анджелеса опубликовали экстренное заявление в связи с решением Трампа отправить в город подразделения морской пехоты и национальной гвардии. По мнению мэрии и правоохранительных органов, это может привести к непредсказуемым последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действия хорошо вооруженных силовиков, многие из которых имеют боевой опыт, могут привести к неоправданному кровопролитию. Причиной может стать отсутствие связи и общего командования военнослужащими, которые подчиняются разным ведомствам.
Джим Макдоннелл, начальник полиции Лос-Анджелеса (США):
Прибытие федеральных военных сил в Лос-Анджелес при отсутствии четкой координации представляет собой очень серьезную как логистическую, так и оперативную проблему для тех, из нас, кому поручено защищать этот город. Тем более что полиция Лос-Анджелеса уверена в своей готовности и способности справиться с масштабными демонстрациями без посторонней, а главное – вооруженной помощи.
Ранее власти как Лос-Анджелеса, так и штата Калифорния заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без их согласия и консультаций. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством Калифорнии.