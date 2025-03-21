Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги

Российский лидер Владимир Путин наградил главу МИД РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за особые заслуги перед Отечеством и вклад в российскую внешнюю политику. Об этом пишет ТАСС.

Лаврову 75 лет, он работает в системе Министерства иностранных дел с 1972 года и возглавляет ведомство почти 22 года, по продолжительности срока службы уступая лишь Андрею Громыко и Александру Горчакову, которые занимали пост 28 лет и 26 лет соответственно.