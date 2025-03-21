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Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги

21 марта 2025 09:10
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Российский лидер Владимир Путин наградил главу МИД РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за особые заслуги перед Отечеством и вклад в российскую внешнюю политику. Об этом пишет ТАСС.

Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги-1

Фото: kremlin.ru

Лаврову 75 лет, он работает в системе Министерства иностранных дел с 1972 года и возглавляет ведомство почти 22 года, по продолжительности срока службы уступая лишь Андрею Громыко и Александру Горчакову, которые занимали пост 28 лет и 26 лет соответственно.

# Владимир Путин # Сергей Лавров

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