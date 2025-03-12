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Власти Латвии хотят запретить гражданам учиться в Беларуси

12 марта 2025 10:39
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Официальная Рига продолжает попытки изолировать своих граждан от внешнего мира. Вслед за ограничениями на выезд в Беларусь поступила новая инициатива – на этот раз латвийцы могут лишиться права на достойное образование. Профильное ведомство прибалтийской республики предлагает запретить учиться своим гражданам в белорусских вузах и колледжах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Латвии хотят запретить гражданам учиться в Беларуси-2

Предполагается, что поправки внесут в соответствующий закон. Они коснутся всех уровней образования и не будут иметь обратной силы. В парламенте на этот счет развернулись горячие дискуссии. Политики думают, как обойти положения Конституции и международных правовых документов, гарантирующих каждому человеку свободный выбор в получении образования. Ранее в Латвии предложили не признавать дипломы об образовании, полученные в Беларуси и России. Отметим, сейчас вузах двух стран обучаются всего 110 латвийцев. В Риге опасаются, что эти люди станут угрозой национальной безопасности.

# Беларусь-Латвия # Образование # Международная политика

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