Власти Латвии хотят запретить гражданам учиться в Беларуси

Официальная Рига продолжает попытки изолировать своих граждан от внешнего мира. Вслед за ограничениями на выезд в Беларусь поступила новая инициатива – на этот раз латвийцы могут лишиться права на достойное образование. Профильное ведомство прибалтийской республики предлагает запретить учиться своим гражданам в белорусских вузах и колледжах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что поправки внесут в соответствующий закон. Они коснутся всех уровней образования и не будут иметь обратной силы. В парламенте на этот счет развернулись горячие дискуссии. Политики думают, как обойти положения Конституции и международных правовых документов, гарантирующих каждому человеку свободный выбор в получении образования. Ранее в Латвии предложили не признавать дипломы об образовании, полученные в Беларуси и России. Отметим, сейчас вузах двух стран обучаются всего 110 латвийцев. В Риге опасаются, что эти люди станут угрозой национальной безопасности.