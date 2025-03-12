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Еврокомиссия с апреля введёт ответные меры на пошлины США

12 марта 2025 09:07
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Европейская комиссия планирует принятие мер в отношении экспорта США, пишет ТАСС.

Еврокомиссия с апреля введёт ответные меры на пошлины США-1

Фото: Pinterest

В заявлении Еврокомиссии говорится, что данные меры будут применены в качестве ответа на новые тарифы США, которые затронули экспорт ЕС общей суммой порядка 18 млрд долларов. Контрмеры ориентировочно затронут экспорт товаров из Штатов на сумму около 26 млрд евро.

В ЕК подчеркнули, что ЕС имеет готовность работать с Вашингтоном над поиском решений посредством переговоров.

# Международная политика

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