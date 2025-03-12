4 автобуса столкнулось на дороге в Чили – 6 человек погибли и около 70 пострадали

Как минимум шесть человек погибли и около 70 пострадали в результате крупного ДТП в Чили. На оживленной дороге столкнулись четыре пассажирских автобуса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили очевидцы трагедии, столкновение произошло из-за поломки одного из автобусов. На месте происшествия работают сотрудники полиции, восстанавливается полная картина и обстоятельства произошедшего. Не исключено, что количество жертв может возрасти, так как 11 пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии. Министр транспорта страны заявил, что это самая серьезная авария за последние 20 лет.