На Кубе постепенно восстанавливают энергоснабжение после масштабного коллапса национальной электросети. Власти сообщили, что западный и восточно-центральный регионы вновь подключены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вся энергосистема острова фактически обрушилась. Без света остались около 10 миллионов человек. Кубинские власти объясняют ситуацию тяжелым состоянием инфраструктуры и дефицитом топлива, усугубленным американскими санкциями. Жители Гаваны рассказывают, что перебои серьезно осложнили быт: не работали насосы, невозможно было готовить пищу. Многие провели без электричества более 12 часов, но не унывают.

Хуана Перес, жительница Гаваны: У меня дома свет так и не появился. Мы сидим без электричества уже около 12 часов. Но я все равно собираюсь прожить день, как обычно, как это делают все кубинцы, с настроением. Это наша страна, и мы ею гордимся, несмотря на трудности. Мы знаем, что блокада существует, но продолжаем жить и держаться.

Ласаро Герра, генеральный директор по электроэнергии Министерства энергетики и горной промышленности Кубы:

Мы уже восстановили линию от провинции Пинар-дель-Рио до Ольгина. Сейчас значительная часть системы связана по сети напряжением 220 тысяч вольт, а также по линии в 110 тысяч. Это говорит о том, что восстановление энергосистемы продвигается. На подстанции Фелтон уже есть питание, и мы можем завершить работы на энергоблоке и продолжить дальнейшее восстановление.

Вашингтон в этом году усилил давление на Гавану после задержания венесуэльского президента Николаса Мадуро – ключевого союзника Кубы. США прекратили поставки венесуэльской нефти на остров и пригрозили санкциями странам, готовым продавать топливо Гаване. На фоне этого Дональд Трамп вновь ужесточил риторику, заявив, что намерен «жестко действовать» в отношении Кубы.