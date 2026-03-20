Хаменеи рассказал, в чем ошиблись США и Израиль по Ирану

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты и Израиль ошибались, рассчитывая на крах государственного строя республики. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, за прошедший год страна пережила три войны. Хаменеи подчеркнул, что враг просчитался, полагая, что народ выступит против исламской системы из-за экономических трудностей.

Заявление было сделано накануне иранского Нового года, который начинается 21 марта.

Этот год был объявлен годом экономики сопротивления, основанной на национальном единстве и безопасности.

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