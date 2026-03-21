В Прибалтике массово закрываются супермаркеты и рестораны

В Латвии обанкротилась крупная сеть супермаркетов. Руководство компании подало заявление о неплатежеспособности после резкого падения продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риге прошла акция протеста против изменений в закон о труде.

Долги организации, управляющей двумя десятками магазинов по всей стране, достигли 5 миллионов евро. Это уже вторая розничная сеть в Латвии, которая объявила о банкротстве в 2026 году. Давление на потребительский сектор усиливается из-за снижения покупательной способности граждан и высоких кредитных ставок.

Схожая ситуация складывается и в соседней Литве. В Клайпеде с начала 2026 года массово закрываются кафе и рестораны. Бизнес столкнулся с оттоком клиентов и ростом расходов на электроэнергию и продукты. Увеличение минимальной зарплаты и высокие арендные ставки вынуждают владельцев освобождать помещения. По оценкам представителей отрасли, волна закрытий в Прибалтике может усилиться.