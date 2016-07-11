Могила Голиафа: израильские археологи нашли захоронение филистимлян

Новости Израиля. Израильские археологи реабилитировали филистимлян, которым иудеи создали крайне дурную репутацию и увековечили таковую на страницах Ветхого Завета.

В портовом городе Ашкелон обнаружено древнее кладбище, на котором вот уже более 3 тысяч лет покоятся несколько сотен филистимлян. Археологические памятники такой сохранности, связанные с этим народом, ученым прежде известны не были.

Погребальный инвентарь оказался невероятно богат: помимо ювелирных украшений и керамики, найдены были изделия из металла. Из чего следует, что филистимляне владели кузнечным промыслом и знали рудное дело.

Библейский Голиаф, который принадлежал к филистимлянам, заботился о своем внешнем виде и применял парфюмерию. По крайней мере, в погребениях сосуды из-под ароматических масел найдены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.