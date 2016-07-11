150 тысяч человек бросили дома, более 20 деревень смыто: в Индии начались сезонные дожди

Новости Индии. Небывало сильные дожди вызвали масштабные наводнения на севере и северо-востоке Индии.

Хотя ливни сезонные, на сей раз уровень осадков почти на треть превысил норму.

Вышли из берегов реки Брахмапутра, Сангам, Ямуна, в некоторых регионах – даже Ганг. Смыло 20 деревень. Общее число людей, вынужденных покинуть свои дома, превысило 150 тысяч.

Сезон дождей начался приблизительно 6 июля. До той поры в стране стояли исключительные жара и засуха, вследствие чего погибла десятая часть урожая.

Нынешний потоп стал для крестьян и спасением, и наказанием. Ливни спасли посевы, но уничтожили тысячи домов, а также прочее движимое и недвижимое имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.