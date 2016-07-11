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Беспорядки в США продолжаются: арестовано уже более полутора сотен человек

11 июля 2016 08:45
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Новости США. Нарастает волна протеста против полицейского насилия. В городе Батон-Руж, штат Луизиана, манифестанты перекрыли скоростные автодороги и вступили в столкновение с полицией. Уличные сражения продолжались несколько часов.

Десятки человек пострадали. Полторы сотни манифестантов арестованы.

Акция протеста прошла и в Чикаго. Причина конфликта – жестокое обращение полиции с афроамериканцами. Их большинство среди 500 человек, погибших от рук блюстителей порядка за минувший год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки

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