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Власти Испания начали установку заграждения на волноломе в Сеуте

01 августа 2026 10:47
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Власти Испании начали установку заграждения на волноломе в Сеуте после наплыва мигрантов. Марокканские власти приняли обратно почти 70 тысяч человек, которые ранее проникли на территорию испанского города. Арестованы 70 человек за покушения на убийство и поджоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Испания начали установку заграждения на волноломе в Сеуте-2

Пик кризиса пришелся на 30 июля. Толпы нелегалов преодолели разделяющий Сеуту и Марокко волнолом, многие добирались в Испанию вплавь. Жертвами стали не менее 65 человек. Чуть позже похожий сценарий развернулся в испанской Мелилье. 

Десятки молодых марокканцев штурмовали пограничный переход, забрысывая силовиков камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Испанские власти закрыли КПП, но спустя 36 часов он заработал вновь. 

Реакция евросоюзников на миграционный кризис оказалась жесткой. Италия первой объявила о временной приостановке «шенгена» с Испанией, закрыв морские и воздушные пути. Франция стянула к границам военных и авиацию. Португалия последовала примеру соседей. 

Внутри самой Испании градус недовольства также зашкаливает. В Мадриде сотни горожан вышли на акции протеста. Премьер-министра Педро Санчеса, который накануне прибыл в Сеуту, встретили оскорблениями. 

# Кризис в ЕС # Беженцы

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