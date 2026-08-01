Власти Испания начали установку заграждения на волноломе в Сеуте

Власти Испании начали установку заграждения на волноломе в Сеуте после наплыва мигрантов. Марокканские власти приняли обратно почти 70 тысяч человек, которые ранее проникли на территорию испанского города. Арестованы 70 человек за покушения на убийство и поджоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пик кризиса пришелся на 30 июля. Толпы нелегалов преодолели разделяющий Сеуту и Марокко волнолом, многие добирались в Испанию вплавь. Жертвами стали не менее 65 человек. Чуть позже похожий сценарий развернулся в испанской Мелилье.

Десятки молодых марокканцев штурмовали пограничный переход, забрысывая силовиков камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Испанские власти закрыли КПП, но спустя 36 часов он заработал вновь.

Реакция евросоюзников на миграционный кризис оказалась жесткой. Италия первой объявила о временной приостановке «шенгена» с Испанией, закрыв морские и воздушные пути. Франция стянула к границам военных и авиацию. Португалия последовала примеру соседей.

Внутри самой Испании градус недовольства также зашкаливает. В Мадриде сотни горожан вышли на акции протеста. Премьер-министра Педро Санчеса, который накануне прибыл в Сеуту, встретили оскорблениями.