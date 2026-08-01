В школах Польши назревает катастрофа из-за демографического кризиса

Польские школы оказались в эпицентре демографического кризиса. Профсоюз учителей выражает глубокую обеспокоенность. Поскольку проблема, известная уже 15 лет, остается нерешенной. В прошлом году в стране появилось на свет лишь 230 тысяч малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлом учебном году количество учеников начальных школ сократилось более чем на 30 тысяч. Этот процесс будет ускоряться. Уже сейчас местные власти активно закрывают малокомплектные школы.

Так, в Мазовецком воеводстве в этом году зафиксировано 30 заявок на ликвидацию учебных заведений. Сокращение числа учащихся ведет и к другой острой проблеме – дефициту кадров. В стране насчитывается около 20 тысяч вакансий для педагогов, но лишь 28 % учителей готовы продолжать свою профессиональную деятельность.