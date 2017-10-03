Пропавший три года назад малайзийский Boeing найти не удалось

Новости Малайзии. Пропавший три года назад малайзийский Boeing так и не удалось обнаружить – специальная комиссия опубликовала итоговый доклад. Работы были проведены на территории более 120 тысяч квадратных километров. Однако за три года были найдены лишь часть крыла и дверь, предположительно принадлежащие авиалайнеру.

Напомним, в марте 2014 года спустя 2 часа после вылета связь с бортом, следовавшим из столицы Куала-Лумпур в Пекин, была утеряна. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел крушение, а все, кто на нем летел – погибли.