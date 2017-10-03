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В жилом доме в Париже обезвредили мощную бомбу из газовых баллонов

03 октября 2017 14:31
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Новости Франции. В жилом доме Парижа обезвредили мощное взрывное устройство. Правоохранителей вызвал один из жильцов, который заметил на первом этаже подозрительные газовые баллоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие специалисты установили: к устройству был прикреплен дистанционный взрыватель, который приводится в действие с помощью мобильного телефона. Саперам удалось разминировать самодельную бомбу. Теперь ведутся поиски пятерых человек, предположительно причастных к ее изготовлению. Один из них известен спецслужбам как радикальный исламист.

# Оружие и боеприпасы

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