В жилом доме в Париже обезвредили мощную бомбу из газовых баллонов

Новости Франции. В жилом доме Парижа обезвредили мощное взрывное устройство. Правоохранителей вызвал один из жильцов, который заметил на первом этаже подозрительные газовые баллоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие специалисты установили: к устройству был прикреплен дистанционный взрыватель, который приводится в действие с помощью мобильного телефона. Саперам удалось разминировать самодельную бомбу. Теперь ведутся поиски пятерых человек, предположительно причастных к ее изготовлению. Один из них известен спецслужбам как радикальный исламист.