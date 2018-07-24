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Австралийских дайверов, спасавших футбольную команду в Таиланде, представили к госнаградам

24 июля 2018 19:38
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Новости мира. Австралийских дайверов, которые принимали участие в спасении футболистов из пещеры в Таиланде, представили к государственным наградам. Семь медалей «За отвагу» и две звезды «За мужество» аквалангистам лично вручил генерал-губернатор Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралийских дайверов, спасавших футбольную команду в Таиланде, представили к госнаградам-1

Отдельно он отметил врача-анестезиолога, следившего за состоянием подростков и их тренера, и покинувшего пещеру последним.

Австралийских дайверов, спасавших футбольную команду в Таиланде, представили к госнаградам-4

К слову, спасенные мальчики сдержали данное в затопленных тоннелях слово: все они отправились на временное послушание в буддийский монастырь.

Австралийских дайверов, спасавших футбольную команду в Таиланде, представили к госнаградам-7

Они уже прошли церемонию посвящения и последующие девять дней проведут в молитвах. А их тренер решил остаться в храме навсегда. Он станет монахом.

# Спасение # Фотофакт

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