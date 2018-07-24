Австралийских дайверов, спасавших футбольную команду в Таиланде, представили к госнаградам

Новости мира. Австралийских дайверов, которые принимали участие в спасении футболистов из пещеры в Таиланде, представили к государственным наградам. Семь медалей «За отвагу» и две звезды «За мужество» аквалангистам лично вручил генерал-губернатор Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельно он отметил врача-анестезиолога, следившего за состоянием подростков и их тренера, и покинувшего пещеру последним.

К слову, спасенные мальчики сдержали данное в затопленных тоннелях слово: все они отправились на временное послушание в буддийский монастырь.