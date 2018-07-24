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Природные пожары в Греции добрались до Афин и Коринфа: погибли более 70 человек

24 июля 2018 19:29
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Новости Греции. Число погибших и пострадавших в результате природных пожаров в Греции продолжает расти. В списках жертв уже более 70 имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции объявлен трёхдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров

Природные пожары в Греции добрались до Афин и Коринфа: погибли более 70 человек-1

На сотню больше пациентов в ожоговых отделениях. Власти объявили в стране трехдневный траур. В службы спасения продолжают поступать сообщения о пропавших без вести. Обстановка критическая. Действует режим чрезвычайного положения. Огонь уже добрался до популярных у туристов Афин и Коринфа.

# Пожар # Фотофакт

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