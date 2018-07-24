Природные пожары в Греции добрались до Афин и Коринфа: погибли более 70 человек

Новости Греции. Число погибших и пострадавших в результате природных пожаров в Греции продолжает расти. В списках жертв уже более 70 имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сотню больше пациентов в ожоговых отделениях. Власти объявили в стране трехдневный траур. В службы спасения продолжают поступать сообщения о пропавших без вести. Обстановка критическая. Действует режим чрезвычайного положения. Огонь уже добрался до популярных у туристов Афин и Коринфа.