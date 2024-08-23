Власти Германии призвали к отмене пособий для украинских беженцев

С инициативой выступил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он призвал украинцев, которые прибыли на территорию Германии, работать, а не ждать очередных выплат. По словам политика, в первую очередь это необходимо самим приезжим. Так они смогут быстрее интегрироваться в общество, но и сэкономить государственный бюджет. Германия занимает лидирующую позицию среди стран ЕС по числу принятых украинцев, получивших временное убежище: согласно официальной статистике, на конец 2023 года их насчитывалось более миллиона, и порядка 700 тысяч человек при этом получают финансовую помощь от правительства ФРГ.