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Власти Германии призвали к отмене пособий для украинских беженцев

23 августа 2024 09:37
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Гостеприимство сменилось холодным расчетом: власти Германии призвали к отмене пособий для украинских беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансовый сектор страны переживает кризис, ФРГ не может содержать приезжих на постоянной основе.

Власти Германии призвали к отмене пособий для украинских беженцев-2

С инициативой выступил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он призвал украинцев, которые прибыли на территорию Германии, работать, а не ждать очередных выплат. По словам политика, в первую очередь это необходимо самим приезжим. Так они смогут быстрее интегрироваться в общество, но и сэкономить государственный бюджет. Германия занимает лидирующую позицию среди стран ЕС по числу принятых украинцев, получивших временное убежище: согласно официальной статистике, на конец 2023 года их насчитывалось более миллиона, и порядка 700 тысяч человек при этом получают финансовую помощь от правительства ФРГ.

# Международная политика

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