Трамп победил на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, пишет ТАСС со ссылкой на американский телеканал Cable News Network.

По информации CNN, 47% избирательных бюллетеней в штате Нью-Гэмпшир подверглись обработке – 54,4% избирателей отдали свой голос за Трампа.

Трамп также выражает уверенность в том, что победит и на следующих первичных выборах республиканцев в штате Невада. Об этом заявил экс-глава Белого дома на выступлении в штате Нью-Гэмпшир. «Я с радостью объявляю, что мы победили в Неваде. 100%», – сообщил Трамп.