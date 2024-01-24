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Трамп победил на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

24 января 2024 07:33
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Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, пишет ТАСС со ссылкой на американский телеканал Cable News Network.

По информации CNN, 47% избирательных бюллетеней в штате Нью-Гэмпшир подверглись обработке – 54,4% избирателей отдали свой голос за Трампа.

Трамп также выражает уверенность в том, что победит и на следующих первичных выборах республиканцев в штате Невада. Об этом заявил экс-глава Белого дома на выступлении в штате Нью-Гэмпшир. «Я с радостью объявляю, что мы победили в Неваде. 100%», – сообщил Трамп.

# Международная политика # Дональд Трамп

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