Минобороны Германии призвало страну готовиться к конфликту с Россией

На Западе не прекращаются попытки придумать себе врагов. В Министерстве обороны Германии призвали страну готовиться к возможному конфликту с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятность столкновения подталкивает союзников по НАТО перевооружаться. На случай вероятного конфликта в Литве уже расположились немецкие военные. Полностью эта бригада должна быть укомплектована к 2027 году. По оценкам экспертов НАТО, Альянс может начать конфликт с Россией в течение нескольких лет, поэтому союзники по блоку ведут активную подготовку к такому сценарию. Но пока военнослужащих и вооружения не хватает.