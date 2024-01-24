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Минобороны Германии призвало страну готовиться к конфликту с Россией

24 января 2024 07:36
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На Западе не прекращаются попытки придумать себе врагов. В Министерстве обороны Германии призвали страну готовиться к возможному конфликту с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Германии призвало страну готовиться к конфликту с Россией-1

Вероятность столкновения подталкивает союзников по НАТО перевооружаться. На случай вероятного конфликта в Литве уже расположились немецкие военные. Полностью эта бригада должна быть укомплектована к 2027 году. По оценкам экспертов НАТО, Альянс может начать конфликт с Россией в течение нескольких лет, поэтому союзники по блоку ведут активную подготовку к такому сценарию. Но пока военнослужащих и вооружения не хватает.

# Международная политика

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