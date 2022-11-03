Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря

Новости КНДР. Северная Корея продолжает испытания ракет. 3 ноября запущено еще три. Все они, как сообщается, упали в Японское море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самой Японии была объявлена воздушная тревога. Токио и Сеул осудили действия КНДР. При этом официальные представители двух стран заявили, что одна из ракет могла быть межконтинентальной баллистической, самым дальнобойным оружием Северной Кореи, которое предназначено для доставки ядерной боеголовки на другую сторону планеты.