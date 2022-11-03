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Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря

03 ноября 2022 10:32
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Новости КНДР. Северная Корея продолжает испытания ракет. 3 ноября запущено еще три. Все они, как сообщается, упали в Японское море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря-1

В самой Японии была объявлена воздушная тревога. Токио и Сеул осудили действия КНДР. При этом официальные представители двух стран заявили, что одна из ракет могла быть межконтинентальной баллистической, самым дальнобойным оружием Северной Кореи, которое предназначено для доставки ядерной боеголовки на другую сторону планеты.

Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря-4

КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски ракет. В начале октября одна из них пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Ранее Пхеньян предупреждал о мощном ответе на проходящие совместные учения ВВС США и Южной Кореи.

# Оружие и боеприпасы # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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