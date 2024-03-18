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Власти ФРГ настроены на общение с Путиным, но не станут поздравлять его с победой

18 марта 2024 12:50
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Зампредседателя кабинета министров Германии Кристиана Хоффманн сообщила, что, несмотря на то что правительство ФРГ готово к ведению диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравлять его с победой на выборах российского президента оно не собирается. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что Германия не считает эти выборы легитимными. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 99,83 процента протоколов Путин получил 87,3 процента голосов. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что назвать выборы «нелегитимными» – значит отвергнуть факт легитимности более 87% голосов российских граждан, что является абсурдом.

# Международная политика

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