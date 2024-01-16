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Власти Эквадора восстанавливают порядок в стране

16 января 2024 06:18
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Власти Эквадора продолжают восстанавливать в стране порядок, нарушенный вооруженным мятежом наркобанд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Эквадора восстанавливают порядок в стране-1

Полиция и военные проводят рейды в тюрьмах, чьи сотрудники были заложниками у заключенных. Подразделения спецназа проводят обыски и почти взяли ситуацию под контроль. Под особой охраной границы с соседними странами. Правительство Эквадора считает причиной ухудшения ситуации с безопасностью рост незаконного оборота наркотиков.

# Массовые беспорядки

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