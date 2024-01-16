Власти Эквадора восстанавливают порядок в стране

Полиция и военные проводят рейды в тюрьмах, чьи сотрудники были заложниками у заключенных. Подразделения спецназа проводят обыски и почти взяли ситуацию под контроль. Под особой охраной границы с соседними странами. Правительство Эквадора считает причиной ухудшения ситуации с безопасностью рост незаконного оборота наркотиков.