Власти Эквадора восстанавливают порядок в стране

Власти Эквадора продолжают восстанавливать в стране порядок, нарушенный вооруженным мятежом наркобанд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Эквадора продолжают восстанавливать в стране порядок, нарушенный вооруженным мятежом наркобанд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полиция и военные проводят рейды в тюрьмах, чьи сотрудники были заложниками у заключенных. Подразделения спецназа проводят обыски и почти взяли ситуацию под контроль. Под особой охраной границы с соседними странами. Правительство Эквадора считает причиной ухудшения ситуации с безопасностью рост незаконного оборота наркотиков.