Китай представил план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Израиль намерен продолжать военную кампанию в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели. Об этом в очередной раз заявил Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем все больше стран прилагают усилия, чтобы как можно скорее прекратить конфликт, уничтожающий Газу и ежедневно уносящий сотни жизней. Даже США – главный союзник Израиля – начали переговоры, чтобы снизить интенсивность боев в анклаве. А Китай призвал созвать мирную конференцию по Ближнему Востоку. И даже представил конкретный план по урегулированию ситуации, который поддержала Лига арабских государств. Среди прочего он предполагает полное прекращение огня, возобновление палестино-израильских переговоров и создание двух государств, чтобы палестинцы управляли Палестиной. И это надо сделать как можно скорее, так как конфликт продолжает обостряться и рискует выйти за границы Ближневосточного региона.