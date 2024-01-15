Движение в Берлине парализовали тысячи разгневанных фермеров. У Бранденбургских ворот выстроились 5 тысяч тракторов
Новости Германии. Жизнь в Берлине парализована разгневанными немецкими фермерами. Центр столицы и ведущие к нему улицы перекрыты грузовиками и тракторами. Колонны техники до сих пор съезжаются на проспект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодняшняя демонстрация стала кульминацией недельных протестов. На улицы вышли более 10 тысяч человек. К Бранденбургским воротам пригнали порядка 5 тысяч тракторов. Аграрии выступают против решения правительства отменить субсидии и лишить их налоговых льгот на дизельное топливо.
Это приведет их к массовому разорению и может уничтожить сельское хозяйство страны. Договориться с протестующими попытался министр финансов ФРГ. Он отметил, что правительство отказалось от намерения ввести транспортный налог на технику, но в бюджете нет денег на дальнейшие субсидии. Это вызвало бурю возмущения – министра освистали.
Кристиан Линднер, министр финансов Германии:
Я не могу сегодня обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета, но мы можем вместе бороться за то, чтобы вы пользовались большей свободой и уважением к своему труду.
Идти на уступки аграрии не намерены. По данным опроса, 68 % немцев разделяют взгляды фермеров. Более того, к митингующим присоединились ремесленники, водители транспортных фирм, работники ресторанного и гостиничного бизнесов, которых власти также намерены обременить дополнительными налогами.
Вернер Шуерман, фермер:
Речь идет не только о будущем немецкого сельского хозяйства, но и наших детей. Я сегодня здесь, чтобы выразить протест, чтобы в будущем у нас по-прежнему была своя сельскохозяйственная промышленность и нам не приходилось зависеть от того, что придумает Брюссель или Берлин. И фермеры не хотят зависеть от субсидий. Мы просто требуем справедливых цен на свою продукцию, мы хотим иметь возможность сводить концы с концами.
Если власти не откажутся от своих планов, в Германии может повториться французский сценарий «желтых жилетов», опасаются эксперты. Митингующие уже заявили о намерении устроить новую масштабную акцию во время сельскохозяйственной ярмарки в Берлине. Кроме того, они грозят перекрыть не только дороги, но и остановить работу супермаркетов и складов.
Тем временем немецкие ультраправые решили использовать конфликт властей и фермеров в своих целях. Они решили направить гнев бастующих на свержение правительства. Но наткнулись на сопротивление как самих протестующих, так и простых немцев. В крупных городах страны, в том числе Берлине, прошли массовые акции против возрождения правого экстремизма, в которых участвовали более 30 тысяч человек. Их возмущение вызвали планы партии «Альтернатива для Германии» и других ультраправых групп в случае прихода к власти выслать из страны 2 миллиона иностранцев. Демонстранты потребовали признать «АдГ» экстремистской и запретить ее.