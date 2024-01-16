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Густой туман парализовал жизнь индийских городов

16 января 2024 06:09
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Густой туман парализовал жизнь городов на севере Индии. Там видимость упала до нескольких метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Густой туман парализовал жизнь индийских городов-1

Отменено сотни рейсов, тысячи человек застряли в аэропортах. На железнодорожных вокзалах ситуация не лучше, составы задерживались в пути на несколько часов. В индийской столице возник транспортный коллапс, вызванный многокилометровыми пробками. Синоптики прогнозируют, что такие погодные условия сохранятся еще до 17 января.

# Природные явления # Новости Индии

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