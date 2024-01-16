Густой туман парализовал жизнь индийских городов

Густой туман парализовал жизнь городов на севере Индии. Там видимость упала до нескольких метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменено сотни рейсов, тысячи человек застряли в аэропортах. На железнодорожных вокзалах ситуация не лучше, составы задерживались в пути на несколько часов. В индийской столице возник транспортный коллапс, вызванный многокилометровыми пробками. Синоптики прогнозируют, что такие погодные условия сохранятся еще до 17 января.