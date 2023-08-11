Украина вышла из договора с РФ о координации на железной дороге

Украина в одностороннем порядке аннулировала договоренность с Россией о согласованности функционирования железнодорожного сообщения. Об этом проинформировал представитель украинского правительства Тарас Мельничук, сообщает РИА Новости.

Как он отметил, договор между Украиной и Российской Федерацией о координации железнодорожных перевозок, заключенный в 1993 году в Москве, перестал действовать. Также на заседании правительства был утвержден законопроект о внесении изменений в действующее соглашение о железнодорожных перевозках между Украиной и Молдовой. Данные изменения позволят обеспечить транзит через Украину и Молдову без остановок и проверок на границе.