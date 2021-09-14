Власти Австрии отказались принимать беженцев из Афганистана

Афганских беженцев отказались принять власти Австрии. Об этом 14 сентября заявил канцлер страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Афганских беженцев отказались принять власти Австрии. Об этом 14 сентября заявил канцлер страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, в последние несколько лет в Австрию уже въехали почти 45 тысяч мигрантов из Афганистана. Большинство из них имеют низкий уровень образования, а также не разделяют фундаментальные ценности страны, подчеркнул Себастьян Курц.
При этом Австрия выделяет 20 миллионов евро странам-соседям Афганистана, чтобы те разместили беженцев у себя.