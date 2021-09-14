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Власти Австрии отказались принимать беженцев из Афганистана

14 сентября 2021 19:16
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Афганских беженцев отказались принять власти Австрии. Об этом 14 сентября заявил канцлер страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Австрии отказались принимать беженцев из Афганистана-1

По его словам, в последние несколько лет в Австрию уже въехали почти 45 тысяч мигрантов из Афганистана. Большинство из них имеют низкий уровень образования, а также не разделяют фундаментальные ценности страны, подчеркнул Себастьян Курц.

Власти Австрии отказались принимать беженцев из Афганистана-4

При этом Австрия выделяет 20 миллионов евро странам-соседям Афганистана, чтобы те разместили беженцев у себя.

# Беженцы # Себастьян Курц # Фотофакт

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