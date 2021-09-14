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В Канаде демонстрации антипрививочников могут приравнять к уголовным преступлениям

14 сентября 2021 15:15
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Новости Канады. В Канаде предложили сажать в тюрьму за участие в антиковидных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде демонстрации антипрививочников могут приравнять к уголовным преступлениям-1

Премьер страны пообещал, что приравняет все демонстрации антипрививочников, мешающих работе больниц, к уголовным преступлениям. Акции протеста против вакцинации проходят по всей стране. Часто митингующие блокируют подъезды к больницам и центрам вакцинации и даже угрожают врачам расправой.

В Канаде демонстрации антипрививочников могут приравнять к уголовным преступлениям-4

Глава правительства пообещал положить конец бесчинствам COVID-диссидентов и навести в стране порядок, но с небольшой оговоркой: если победит на предстоящих выборах. А это не факт. Так как пандемия, а вернее, отношение к ней, разделила канадцев на два больших лагеря.

# Акции протеста # Фотофакт

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