В Канаде демонстрации антипрививочников могут приравнять к уголовным преступлениям

Новости Канады. В Канаде предложили сажать в тюрьму за участие в антиковидных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер страны пообещал, что приравняет все демонстрации антипрививочников, мешающих работе больниц, к уголовным преступлениям. Акции протеста против вакцинации проходят по всей стране. Часто митингующие блокируют подъезды к больницам и центрам вакцинации и даже угрожают врачам расправой.