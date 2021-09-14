В Риме взрыв разрушил последний этаж и часть крыши жилого дома. Есть пострадавшие

Новости Италии. Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был такой силы, что разрушил последний этаж и часть крыши.
Новости Италии. Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был такой силы, что разрушил последний этаж и часть крыши.
По словам спасателей, волной выбросило на улицу двух жильцов. Причиной ЧП могла стать утечка газа. Сейчас специалисты проверяют газовое оборудование, чтобы исключить вероятность повторных взрывов. А полиция эвакуирует жителей соседних домов.