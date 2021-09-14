В Европе взлетели цены на электричество. Рекордно подорожали уголь и газ

Например, в Британии стоимость мегаватт-часа с начала 2021 года взлетела в три раза и составила 331 евро. В Германии ценник вырос не так сильно, всего до 130 евро, но все равно побил рекорд. Удар по кошельку европейцев нанес ветер, вернее, его отсутствие. Из-за чего большинство ветряных электростанций в Европе просто перестали работать. Чтобы восполнить потери электричества, надо переходить на традиционные виды топлива. Но цены на уголь, а тем более на газ стали просто заоблачные – 800 долларов за кубометр.