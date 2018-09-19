Власти Австралии ужесточили наказание преступникам, которые начиняют фрукты иголками

Новости Австралии. Злоумышленников, начиняющих фрукты в Австралии иголками, ждет ужесточенное наказание. Власти страны приняли решение увеличить срок тюремного заключения для преступников с 10 до 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралийцы в панике: злоумышленники начиняют овощи и фрукты иголками и булавками Об инициативе объявил глава кабмина в связи с продолжающимся кризисом на рынке свежих фруктов.