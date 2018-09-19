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Уроженец Беларуси погиб во время крушения российского самолёта в Сирии

19 сентября 2018 20:11
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Новости Беларуси. Уроженец Беларуси оказался в списке погибших в результате крушения российского самолета в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроженец Беларуси погиб во время крушения российского самолёта в Сирии-1

Александр Вечернин родился в Витебской области в семье военных. В 15 лет вместе с родными переехал в Россию. Закончил авиационное училище. В Сирию был направлен штурманом Ил-20.

Уроженец Беларуси погиб во время крушения российского самолёта в Сирии-4

Напоминаем: российский военно-транспортный самолет перестал выходить на связь около 23-х часов 17 сентября во время атаки Израиля по сирийским объектам. Позже стало известно, что воздушное судно было сбито ПВО Сирии. В результате крушения погибли все 15 человек, находившихся на борту.

# Война в Сирии # Фотофакт

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