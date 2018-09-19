Уроженец Беларуси погиб во время крушения российского самолёта в Сирии

Новости Беларуси. Уроженец Беларуси оказался в списке погибших в результате крушения российского самолета в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уроженец Беларуси оказался в списке погибших в результате крушения российского самолета в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Вечернин родился в Витебской области в семье военных. В 15 лет вместе с родными переехал в Россию. Закончил авиационное училище. В Сирию был направлен штурманом Ил-20.
Напоминаем: российский военно-транспортный самолет перестал выходить на связь около 23-х часов 17 сентября во время атаки Израиля по сирийским объектам. Позже стало известно, что воздушное судно было сбито ПВО Сирии. В результате крушения погибли все 15 человек, находившихся на борту.