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На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна

19 сентября 2018 20:23
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Новости Филиппин. В списке погибших 81 имя, свыше 70 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна-1

Юго-Восточная Азия под натиском тайфуна «Мангхут»

Больше всего жизней унесли оползни в Кордильерском административном регионе. Здесь все еще ведутся поиски выживших. Без вести пропавшими до сих пор числятся десятки местных жителей.

На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна-4

Непогода достигла побережья Филиппин 14 сентября. Тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе.

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин

На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна-7

«Мангхут» стал одним из самых мощных циклонов за несколько последних десятилетий. После Филиппин он обрушился на Гонконг и китайскую провинцию Гуандун, принеся масштабные разрушения и серьезный материальный ущерб. Здесь также не обошлось без жертв. Сотни людей получили различные травмы.

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»

# Ураганы # Фотофакт

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