В Нью-Йорке с нетерпением ждут открытия музея иллюзий

Новости США. Невероятные размеры и формы, поражающие воображение приёмы и удивительные превращения: жители и гости Нью-Йорка с нетерпением ждут открытия музея иллюзий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция распахнёт свои двери уже 20 сентября, и посетители смогут в полной мере насладиться «волшебными» явлениями, а также разгадать их тайны.