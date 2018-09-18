Австралийцы в панике: злоумышленники начиняют овощи и фрукты иголками и булавками

Новости Австралии. Жители перед употреблением тщательно проверяют все фрукты и овощи, даже собранные с собственных огородов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране орудуют злоумышленники, которые начиняют плоды швейными иглами и булавками.

Несколько дней назад в штате Квинсленд колющие предметы были обнаружены в клубнике семи производителей. 18 сентября поступила информация о том, что жительница Сиднея нашла иголки в яблоке.

Власти бросили все силы на поимку преступников, которым может грозить до 10 лет лишения свободы. За помощь в их поимке назначено денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов.