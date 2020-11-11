Власти Армении заявили, что будут жёстко пресекать все попытки государственного переворота

Новости Армении. В Армении второй день проходят массовые акции протеста. Тысячи людей, недовольных подписанием соглашения о перемирии в Карабахе, пришли к зданиям правительства и парламента, требуя отставки премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие дали Пашиняну время до полуночи, чтобы он добровольно покинул пост. Какими будут последствия в случае, если глава правительства не пойдет на этот шаг, демонстранты не сообщили.

Митинги в Ереване и других городах страны начались еще утром. Правоохранители призывали людей разойтись, поскольку массовые собрания в условиях действующего в стране военного положения запрещены. Однако активисты совету не последовали и стали проявлять агрессию. Произошли столкновения. За стычками последовали задержания, более 130 человек арестовали.

Тем временем оппозиция собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху. Согласно документу, Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и остановиться на занятых позициях. Последний пункт вызвал наибольшее возмущение жителей, поскольку из-за него Армения теряет часть территорий.

После подписания соглашения в ночь на вторник разгневанные активисты разгромили правительственные здания, также под удар попал офис Фонда открытого общества.